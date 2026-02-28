Tragedia en Irán: al menos 51 alumnas mueren en ataque contra escuela en Hormozgán

La muerte de al menos 51 alumnas en un ataque con misiles contra una escuela primaria en la provincia de Hormozgán ha encendido aún más la ya frágil situación en Medio Oriente, en medio de una ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

Según un alto funcionario provincial citado por medios estatales iraníes, el ataque impactó una escuela de educación primaria para niñas en el condado de Minab, cercano al estratégico estrecho de Ormuz. El balance oficial señala 51 fallecidas y 60 personas heridas, cifra que duplica el reporte preliminar de 24 víctimas mortales difundido horas antes.

Las autoridades iraníes atribuyeron directamente el bombardeo a Israel, en el contexto de una operación coordinada con Estados Unidos.

Ofensiva bajo el argumento de “amenazas inminentes”

Este sábado, Washington y Tel Aviv confirmaron ataques contra diversos objetivos en territorio iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la acción militar busca neutralizar “amenazas inminentes”, sin detallar públicamente los blancos específicos.

Por su parte, el gobierno israelí informó haber atacado reuniones de altos funcionarios iraníes, como parte de su estrategia para debilitar capacidades operativas y estructuras de mando.

La ofensiva representa uno de los episodios más delicados en la confrontación indirecta entre Irán e Israel, que en los últimos años ha incluido ataques selectivos, sabotajes y operaciones encubiertas.

En respuesta, Irán lanzó misiles que impactaron en monarquías del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses. Teherán había advertido previamente que, si era blanco de ataques por parte de Estados Unidos, consideraría como objetivos legítimos las instalaciones militares norteamericanas en la región.

La represalia eleva el riesgo de que el conflicto se extienda más allá de los actores directamente involucrados, afectando a países estratégicamente ubicados en el Golfo y generando preocupación en los mercados energéticos globales.

Diversos gobiernos y organismos internacionales han hecho llamados urgentes a la moderación y al cese de hostilidades, ante el temor de una escalada de mayores proporciones.

Impacto humanitario

Mientras se desarrollan los movimientos diplomáticos y militares, el ataque contra la escuela en Hormozgán ha generado indignación y consternación en la población iraní. Equipos de emergencia continúan atendiendo a las personas heridas, mientras crecen las exigencias de esclarecimiento y responsabilidad.

La combinación de ataques directos, represalias cruzadas y acusaciones mutuas coloca a la región en un punto crítico, donde cualquier nuevo movimiento podría ampliar un conflicto que ya amenaza con desestabilizar el equilibrio geopolítico en Medio Oriente.