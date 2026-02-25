LNB dedica sorteo 440 a Asociación Scouts de El Salvador

La Lotería Nacional de Beneficencia, dedicó su sorteo LOTRA N.o 440“ a Asociación Scouts de El Salvador que trabaja cada día formando niñas, niños y jóvenes desde los 7 hasta los 22 años, junto a adultos voluntarios que guían este proceso educativo basado en valores

«Reconocemos su compromiso con la formación integral de nuevas generaciones que trabajan por un país más solidario y responsable». dijo la LNB

Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la Introducción de Premios Mayores y Presentación de Maletines de Balotas por Carmen Padilla, concejal del Consejo Nacional Scout.

«Al finalizar, nuestro Team Lotería entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Armando Chacón, del Consejo Nacional Scout, como recuerdo de esta dedicatoria»

Estos son los resultados del Sorteo LOTRA N.° 440:

Primer Premio: $380,000 – Billete N.° 21708 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 19372 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 39899 Vendido.