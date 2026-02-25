Hermanos Flores reconfirman su participación en Coachella 2026

La Orquesta Internacional, Hermanos Flores reconfirmaron por medio de una conferencia de prensa que para el 2026, se presentarán por primera vez al festival musical Coachella, que se desarrollará en el desierto de colorado.

La Orquesta Musical tendrán su momento de encender el escenario entre los sábados 11 y 18 de abril de este 2026.

Aparte en la indumentaria, la orquesta tendrá dos conjuntos, entre ellos un azul oscuro y representa los colores de la bandera de El Salvador, mientras que el otro es verde oscuro con brillantes y pantalón negro.

Destacando, El diseñador Rossemberg Rivas se encargará de la indumentaria de Nory Flores con estudiantes de diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado.