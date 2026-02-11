LNB dedica sorteo a Mes del Amor y la Amistad

Con el objetivo de rememorar la fecha del mes del Amor y la Amistad, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), dedicó su sorteo LOTRA N.o 438 a la celebración más importante de febrero.

El billete está dividido en veinte partes iguales llamados vigésimos y los salvadoreños pueden adquirir el billete completo, uno o más vigésimos. El valor del premio se paga de forma proporcional a la cantidad de vigésimos comprados. Si el ganador posee el billete completo recibe el premio total; si compró un vigésimo, obtiene la vigésima parte del premio.

Ganar con LOTRA es posible de muchas formas: con los 677 premios de urna, que incluyen los tres grandes premios principales de $175,000, $20,000 y $10,000, así como los premios por terminación de cuatro, tres, dos o una cifra que coincidan con los números ganadores de los premios principales, también por aproximación anterior y posterior a los números ganadores de los tres grandes premios y por aproximaciones derivadas de las primeras tres y cuatro cifras de esos tres grandes premios. Todos estos premios se traducen en una bolsa de más de $672,000.00 a entregar en cada sorteo.

Los Miércoles de Alegría se desarrollan bajo dos sistemas independientes que garantizan transparencia. La tómbola define el monto del premio y la cámara de aire forma al azar el número ganador, un proceso que cada semana brinda a los jugadores la posibilidad de ganar miles de dólares.

Estos son los resultados del Sorteo LOTRA N.° 438:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.° 19218 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 22797 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 01901 No vendido.