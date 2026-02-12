Selecta sub-17 se despide del premundial con la cabeza en alto

La Selecta Sub-17 se despide con la cabeza en alto del premundial de la Concacaf. El Salvador apalizó 5-1 a Curazao sin embargo, la diferencia de puntos en la tabla del grupo F lo dejo en un segundo lugar superado por Cuba.

𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐚 𝐄𝐥 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐝𝐨𝐫 🇸🇻



Lo dimos todo hasta el final 🔵⚪️#LaSelecta #Sub17 #Concacaf pic.twitter.com/rHaIrHXvl3 — La Selecta (@LaSelecta_SLV) February 12, 2026

El Partido diputado en el estadio Cementos Progreso de Guatemala inició con un gol temprano de La Selecta. al 2′ Mayson Barillas abrió el marcador, seguido de Jefferson Perla al 5′, el tercer tanto llegó al 21′ por Andrew Sorto quien también firmó el 4-1 al 42′ cerrando el primer tiempo 4-1.

Curazao descontó al 35’, mientras que en la segunda mitad Jeremy Martínez selló el triunfo al 71’ con un remate desde fuera del área, confirmando el dominio salvadoreño en el encuentro.

Con este resultado, El Salvador finalizó en la segunda posición del grupo con 6 puntos, a uno del líder Cuba, que sumó 7. Curazao cerró con 1 punto y Belice con 2 unidades.