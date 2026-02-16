MARN: «Los Vientos Nortes continúan para la que resta del lunes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que para este lunes la presencia de Vientos Nortes continuará en el territorio saladoreño.

«Los Vientos Nortes continúan para la que resta del lunes. El cielo permanecerá despejado, pero en la tarde y primeras horas de la noche se espera un poco de nubosidad», mencionó la Cartera del MARN en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones del MARN, el viento variará entre 15 a 25 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 50 km/h. El ambiente será fresco durante la madrugada.