Ahorre y disfrute este verano con rebajas especiales en más de 1.500 productos que ofrece Walmart 

Con la llegada del verano, las familias salvadoreñas podrán ahorrar y disfrutar de esta temporada gracias a las rebajas en más de 1.500 productos que ofrece el formato Walmart, además de contar con precios bajos todos los días una iniciativa que busca acompañar a los consumidores en una de las épocas más esperadas del año, brindándoles soluciones accesibles, el esparcimiento y el bienestar.

La campaña “Verano”, estará vigente del 18 de febrero al 7 de abril en todas las tiendas de la cadena, la cual pone a disposición un amplio surtido de artículos de playa y piscina como inflables, juguetes y flotadores; así como hieleras, sillas plegables, sombrillas y accesorios para picnic. También incluye equipos y artículos para camping y actividades al aire libre, bloqueadores solares, botellas de hidratación, productos para el cuidado corporal e higiene, además ropa ligera, calzado, sombreros y otros accesorios para el sol, entre otros.

Las vacaciones vienen con colores vibrantes que celebra el espíritu veraniego: Toallas con tonos energéticos, vajillas con diseños de temporada, muebles y detalles decorativos que llenan cualquier espacio. Además, la marca ofrece jacuzzi, gazebos y hasta hamacas perfectas para relajarse bajo el sol. Y porque el verano también se vive en familia, contamos con trajes de baño para todas las edades, con estilos modernos y divertidos.

Los momentos de convivencia se vuelven aún mejores con nuestras parrillas Expert Grill, ideales para preparar las mejores barbacoas en casa. Además, licuadoras que ayudan a crear bebidas refrescantes y frozens llenos de sabor, junto con ventiladores y aires acondicionados para mantener cada ambiente fresco durante los días más cálidos.

Asimismo, los clientes podrán adquirir productos de alacena, vino, bebidas, cervezas, licores, barco de atún y snacks ideales para preparar comidas en casa, parrilladas o salidas al aire libre. Sin faltar todo para preparar la comida tradicional de la temporada como pan para torreja y pescado seco.

Una mesa no estaría completa sin las galletas, pasteles y donas decoradas con colores y sabores tropicales. Detalles que alegran cualquier reunión.

“Durante la temporada ofrecemos precios competitivos todos los días y miles de rebajas, para que nuestros clientes encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar. Además, pueden comprar desde donde se encuentren y recibir sus productos directamente en la puerta de su hogar, lo que les permite disfrutar más tiempo con sus seres queridos”, dijo Estelí Merino, gerente de compras de Walmart.

Super rebajas

“En las 102 tiendas del formato de supermercados en el país se consolidan este verano como un destino de frescura y calidad. Los clientes podrán encontrar una variedad de productos, incluyendo frutas de temporada y otras opciones pensadas para quienes desean disfrutar sin gastar de más”, aseguró Mercedes Marroquín, gerente país de perecederos para El Salvador.

El verano también sabe a frescura por eso destacamos nuestra variedad de frutas tropicales como piñas jugosas, mangos dulces, sandías refrescantes…y nuestra linea de Veggiwell ofrece vegetales hidropónicos, cultivados en ambientes controlados y con disponibilidad todo el año listos para preparar tus ensaladas; todo lo que hace de cada mesa un momento especial.

Para quienes buscan sorprender, contamos con todo lo que necesitan en mariscos, nuestros Camarones Great Value prácticos y versátiles. Con la calidad que nos caracteriza perfectos para brochetas o salteados y para llevar el sabor del mar directo a la mesa. Nuestros pollo rostizados que no puede falta en sabores tradicional y pimienta limón , un producto muy practico y delicioso .

Rebajas Despensa Familiar y Maxi Despensa

Los formatos de Bodegas y Descuentos también ofrecen precios competitivos todos los días en una amplia variedad de productos pensados para cubrir todas las necesidades del verano: desde llenar la alacena hasta encontrar opciones económicas para actividades en familia. Estos precios bajos y rebajas estarán disponibles en todas las tiendas de El Salvador.

“Los clientes podrán acceder a más de 282 productos de alacena a precios bajos, disponibles en tienda física y en línea. Además, con nuestra propuesta Hot Spot Verano, brindamos todo lo necesario para que disfruten junto a sus familiares y amigos”, explicó Kenny Araujo, gerente de operaciones biformato.