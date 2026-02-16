Destruyen complejo y erradican 57 hectáreas de marihuana en zona paraguaya cerca a Brasil

Asunción, 16 feb (EFE).- Autoridades paraguayas desmantelaron «un gran complejo» de procesamiento de marihuana y erradicaron 57 hectáreas de ese cultivo en el departamento de Amambay (norte), que colinda con Brasil y a donde se estimaba iba a ser trasladada la droga, informó este lunes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El titular de la Senad y con cargo de ministro, Jalil Rachid, afirmó que la plantación estaba «totalmente mecanizada» y en suelo muy fértil, un hecho que, dijo, reveló el grado de inversión que hizo la organización criminal detrás de este sembradío.

«El perjuicio económico creemos que es de 25,6 millones de dólares, pero, lógicamente, al ser una marihuana de tanta calidad, con tanto tratamiento, en el tipo de suelo que fue cultivado, puesta en el mercado de Brasil sin lugar a dudas doblaría su precio», añadió en un video facilitado por la Senad.

En un comunicado de prensa, la Senad indicó que la marihuana estaba sembrada en 15 parcelas interconectadas que representaban 57 hectáreas de siembra total, pero cuya producción se estima sería de más de 170 toneladas.

Además, se desmantelaron «seis campamentos clandestinos, utilizados como refugios, bases logísticas y centros de acopio».

La institución antidrogas apuntó en el texto que la operación, que tuvo por nombre Toro Expo, constituyó «un golpe contundente a las estructuras dedicadas al narcotráfico en la frontera», que debilitó «su capacidad de producción» y afectó «significativamente» sus finanzas.

