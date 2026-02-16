El Salvador será parte de «Latinoamérica en lágrimas $AD BOYZ TOUR-LATAM 2026»

El fenómeno global del regional mexicano contemporáneo, Junior H, confirma su regreso a EI Salvador como parte de su esperada gira «LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZTOUR -LATAM 2026”.

El artista se presentará el próximo 16 de mayo de 2026 en el Parque de Pelota Saturnino Bengoa, en un espectáculo que promete ser unode los conciertos más importantes del añio en el pais.

Tras cerrar una de las giras más exitosas de 2025 en Estados Unidosy México, Junior H reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del panorama actual de la música latina. Hizo historia como el artista masculino más joven en agotar dos noches consecutivasen el Hollywood Bowly continúa sumando arenas con entradas agotadas.

Ahora, ese impulso se traduce en una expansión ambiciosa por Latinoamérica. «LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR- LATAM2026» recorrerá Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chile, llevando a la región un show potente, emocional y cargado de los temas que han definido su trayectoria y conectado con millones de fans.

El concierto en San Salvador será una oportunidad para vivir en directo los éxitos que han marcado su carrera, junto con las cancionesde su más reciente producción discográfica «DEPR</3$$ED MFKZ», disponible en todas las plataformas digitales desde el 12 de febrero.