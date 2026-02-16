Barcelona renueva con la Fórmula Uno y albergará los grandes premios de 2028, 2030 y 2032

Barcelona, 16 feb (EFE).- El Circuit de Barcelona-Cataluña se mantendrá en el calendario de la Fórmula Uno hasta 2032 y albergará un gran premio en los años 2028, 2030 y 2032, alternándose con el circuito belga de Spa-Francorchamps, según han anunciado este lunes oficialmente las partes implicadas.

El Circuit y la FOM (Formula One Management), los organizadores del Mundial de Fórmula Uno, han alcanzado este acuerdo después de meses de negociaciones y renovarán un vínculo que vencía este curso 2026.

De este modo, el Gran Premio de F1 de Barcelona-Catalunya, nueva denominación que se estrenará en el 2026 (el 12-14 de junio), dejará de ser ininterrumpido a partir de 2027, como lo había sido durante 36 ediciones desde la inauguración del trazado en 1991.

Este año, España organizará dos carreras de Fórmula Uno, en Montmeló (Barcelona) y en Madrid, que en 2024 acordó acoger un gran premio de manera ininterrumpida entre 2026 y 2035, y heredará la denominación del Gran Premio de España de F1 que hasta 2025 ostentó el circuito catalán.

El presidente y consejero delegado de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, ha destacado que «Barcelona es una ciudad increíble» y ha asegurado sentirse «encantado» de extender la alianza con un circuito en el que los aficionados «siempre reciben con mucha pasión» a los pilotos.

«El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado festivales fantásticos para los fans en los últimos años, y esperamos ver como siguen desarrollando la su conjunto», ha añadido Domenicali, que ha agradecido la colaboración de las autoridades catalanas en declaraciones difundidas por la organización.

Por su parte, el secretario general de Empresa y Trabajo, y consejero delegado de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, ha celebrado «la confianza depositada en el Circuito de Barcelona-Catalunya y en el país a lo largo de todos estos años».

«Esta renovación es fruto de una relación sólida y del trabajo conjunto, y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como una plaza de referencia dentro del calendario internacional», ha agregado.

Gibert ha remarcado que la Fórmula Uno supone «una inyección económica de más de 300 millones de euros por edición», aunque ha subrayado que «es sobre todo un evento estratégico para proyectar a Cataluña en el mundo como un país capaz de organizar competiciones deportivas del máximo nivel».

