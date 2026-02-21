Raúl García: «Era una barbaridad (llevar) 15 años sin ganar al Real Madrid en El Sadar»

Pamplona, 21 feb (EFE).- Raúl García, autor del tanto de triunfo de Osasuna ante el Real Madrid, reconoció que «era una barbaridad» llevar «15 años» sin derrotar al conjunto madridista en El Sadar, y resaltó que su tanto fue un premio al «partidazo» de su equipo.

«Una sensación increíble. Era una barbaridad 15 años sin ganar aquí al Real Madrid y la afición merecía un triunfo así. El equipo ha hecho un partidazo aunque ellos siempre crean peligro, hemos estado en el partido y hemos logrado marcar al final el gol de la victoria», afirmó.

«Mi gol es una jugada que suelo hacer mucho. En Segunda algún gol metí así. He visto venir rápido al defensa, sabía que iba a ir al suelo, he tenido sangre fría para recortar y he podido marcar el gol», añadió sobre su gol en Dazn.

En primera instancia fue anulado por fuera de juego por el colegiado del partido, aunque desde el VAR dieron validez al tanto del triunfo de Osasuna.

«Son las cosas del fútbol actual con VAR, primero celebras, luego te dicen que es fuera de juego pero sabía que si era gol iba a ser justito y por suerte ha valido para darnos una victoria importante», sentenció.

