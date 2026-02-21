La UE respalda la renovación institucional en Guatemala para «consolidar la democracia»

Ciudad de Guatemala, 21 feb (EFE).- El eurodiputado español José Cepeda afirmó en una entrevista a EFE que la Unión Europea (UE) sigue de cerca los procesos de elección de las altas cortes y organismos de control en Guatemala, al considerar que el país se ha convertido en una «referencia» regional que busca «desarrollar grandes avances en la consolidación del sistema democrático».

Cepeda, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), concluyó junto a un grupo de eurodiputados el jueves una misión oficial de tres días destinada a respaldar la transparencia en la renovación de instituciones clave y fortalecer los lazos con el bloque comunitario.

Tras un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo de León, Cepeda reafirmó en una entrevista con EFE que el mandatario cuenta con el respaldo europeo para «consolidar la democracia» y fortalecer las instituciones en este periodo de transición.

Durante este 2026, Guatemala enfrenta la renovación de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscalía General, además de la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Universidad de San Carlos (USAC).

Este proceso de elecciones de las altas cortes es visto por la UE como un momento decisivo para el Estado de derecho, dado que la independencia judicial enfrenta un escrutinio internacional ante una concentración de relevos de autoridades que no ocurría en décadas.

«Guatemala está cada vez más presente en el radar europeo»

«Guatemala está cada vez más presente en el radar europeo», señaló el parlamentario socialdemócrata, tras explicar que la estabilidad jurídica es fundamental para mantener los valores de derechos humanos y el multilateralismo que defiende el bloque comunitario.

Durante su estancia, la delegación mantuvo una intensa agenda que incluyó a los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y de Gobernación, Marco Villeda. Asimismo, Cepeda se entrevistó con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), líderes indígenas y representantes del sector privado agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la principal organización patronal del país.

También, mantuvo encuentros con organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, para conocer de primera mano los retos de la pluralidad democrática. El eurodiputado subrayó que es vital que las personas elegidas en estos procesos de designación indirecta sean «honestas y técnicamente muy cualificadas», ya que de su integridad depende la confianza en el sistema.

«Es muy importante que las personas que se elijan ahora en segundo grado sean honestas y cualificadas, porque van a tener bajo su responsabilidad no solamente el próximo proceso electoral de 2027, en el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, sino las siguientes (integraciones) legislativas y presidenciales», enfatizó Cepeda.

Al respecto, Cepeda insistió en la necesidad de una separación de poderes efectiva para combatir amenazas como el crimen organizado y fortalecer la seguridad jurídica.

«Es imprescindible que el poder judicial sea limpio y no tenga ningún tipo de injerencia; solo así habrá confianza para la inversión extranjera y el desarrollo económico», puntualizó el eurodiputado, quien recalcó que la estabilidad es una «condición imprescindible» para la prosperidad.

Finalmente, Cepeda destacó que el diálogo entre los diferentes sectores sociales y el sector productivo en Guatemala es clave para garantizar un sistema judicial intachable que asegure el progreso de sus ciudadanos.

Agustín Ortiz

(c) Agencia EFE