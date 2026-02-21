Muere Willie Colón a los 75 años, leyenda indiscutible de la salsa

La música latina está de luto. El reconocido cantante, trombonista y productor Willie Colón falleció a los 75 años, dejando una huella imborrable en la historia de la salsa y en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que informaron que el artista murió en paz, acompañado de sus seres más cercanos. Su partida marca el cierre de una de las trayectorias más influyentes dentro del movimiento salsero que revolucionó la música latina desde Nueva York hacia el mundo.

Considerado uno de los pilares del sonido de la salsa dura, Colón destacó no solo por su inconfundible estilo con el trombón, sino también por su visión como productor y arreglista. A lo largo de su carrera, participó en decenas de producciones que se convirtieron en clásicos del género, consolidando una identidad musical que fusionó ritmos caribeños con narrativa urbana.

Su legado trasciende generaciones. Más allá de los escenarios, fue una figura clave en la evolución cultural de la salsa, convirtiéndose en símbolo de orgullo latino y referente obligado para nuevos artistas del género.

Con su partida, la música pierde a uno de sus arquitectos más importantes, pero su sonido seguirá vivo en cada trombón que resuene y en cada pista de baile donde la salsa continúe marcando el paso.