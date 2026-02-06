Selecta de Playa cumple su penúltimo día del primer microciclos como preparación para la Beach Soccer Cup 2026

Con el objetivo de prepararse rumbo al El Salvador Beach Soccer Cup 2026 La Selección Nacional de Fútbol Playa masculina cumplió este jueves el penúltimo día del primer microciclo de trabajo.

“De las seis sesiones que hemos tenido en la semana, ha sido un microciclo bastante aprovechado, buscando adaptar a los jugadores, porque la próxima semana ya entramos de lleno al trabajo de playa”, señaló el entrenador técnico, Rudis Gallo.

Gallo detalló que el combinado nacional realizará entrenamientos en Costa del Sol el miércoles y jueves de la próxima semana, además de llevar a cabo pruebas físicas preventivas, con el objetivo de conocer el estado real de los jugadores y definir el nivel de exigencia adecuado.

“Tenemos un año para estructurar bien esta selección. Este año será de eventos amistosos y el próximo afrontaremos la eliminatoria mundialista, por eso este proceso es tan importante”, afirmó.

En relación con los jugadores jóvenes, Gallo aclaró que existe una base sólida de futbolistas que ya han participado en microciclos anteriores, incluidos los desarrollados antes de competencias regionales,