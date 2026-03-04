4-0. El Braga remonta en media hora y espera a Betis o Panathinaikos

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El Braga, que en el encuentro de ida perdió por 2-0, tardó solo media hora en dar la vuelta a la situación, culminar su remontada ante el Ferencvaros (4-0) y clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa, en los que espera al ganador del partido entre el Betis y el Panathinaikos.

El cuadro luso que dirige Carlos Vicens, que incluye en sus filas a los también españoles Víctor Gómez, Gabri Martínez o Pau Víctor, además de Fran Navarro, que empezó en el banquillo, tenía igualada la eliminatoria al cuarto de hora y en el minuto 34 ya se puso por delante. Después, su victoria acabó en goleada ante el representante húngaro, que no dio respuesta en ningún momento.

El Braga no tardó en mostrar su superioridad y su eficacia ante el gol y a los once minutos Ricardo Horta aprovechó un pase del uruguayo Rodrigo Zalazar para batir al húngaro David Grof.

Cinco más tarde llegó el segundo, que igualaba el duelo de octavos y que nació en un robo de balón en el centro del campo y en una acción que terminó con un disparo desde fuera del área de Florian Grillitsch que propició un gran error del meta del Ferencvaros y que alcanzó la red.

El Braga selló la remontada en el 34, en una buena jugada de Pau Víctor en un contraataque, con asistencia al espacio en el centro del campo a Gabri Martínez, que se plantó ante Grof y marcó el tercero.

El cuarto llegó al inicio de la segunda mitad, en el minuto 53, cuando Ricardo Horta recibió un pase desde la derecha de Florian Grillitsch y desde la media luna, según le llegó, colocó la pelota en una escuadra.

El Panathinaikos intentó reaccionar, pero no inquietó la meta del equipo de Vicens, que logró su objetivo, avanzó a cuartos de final de la Liga Europa y espera al ganador del choque entre el Betis y el Panathinaikos.

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