Antonio Banderas explica su decisión de abandonar Hollywood tras un grave problema de salud

Madelaine Panganiban

Casi una década después de sufrir un infarto casi mortal, Antonio Banderas ha compartido las razones por las que decidió dejar atrás su estilo de vida en Hollywood y regresar a su ciudad natal de Málaga, España.

El actor de 65 años reveló en una entrevista reciente con The Times que el susto de salud que sufrió en 2017 fue una importante llamada de atención. «La mía fue una advertencia muy seria», dijo Banderas. «Cambió mi perspectiva de la vida».

En aquel entonces, vivía entre Estados Unidos y el Reino Unido, disfrutando de una mansión en Cobham, Surrey, y de una exitosa carrera en Hollywood. Pero tras sobrevivir al infarto, hizo varios cambios drásticos: dejó de fumar, vendió su jet privado y regresó a España con su novia de toda la vida, Nicole Kimpel.

Banderas también compró un teatro, al que llamó Teatro del Soho, y que gestiona como un espacio sin ánimo de lucro.

«Al enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, en realidad, soy actor de teatro», explicó.

Según ENews , el teatro se ha convertido en su mayor pasión, manteniéndolo conectado con sus raíces, sus vecinos y la comunidad local. «Nunca he sido tan feliz», afirmó.

Antonio Banderas encuentra la felicidad más allá de Hollywood.

El actor reflexionó sobre su carrera en Hollywood, señalando que al principio solía interpretar papeles de villano debido a su ascendencia española. Pero rompió con ese estereotipo con «La máscara del Zorro» de 1998, donde interpretó al heroico personaje principal.