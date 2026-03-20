Anuncian ambiente caluroso para este viernes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este viernes se espera un ambiente caluroso, llegando hasta los 37 grados centígrados.

«Este viernes el ambiente se mantendrá caluroso con máximas de hasta 37°C y viento con ráfagas de hasta 50 km/h», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

Aparte del Clima caluroso, el MARN manifestó que se prevén algunas lluvias en el oriente y cadena volcánica.