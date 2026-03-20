Muere Chuck Norris, ícono del cine de acción y las artes marciales, a los 86 años

El actor y maestro de artes marciales Chuck Norris falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con el pronunciamiento, el protagonista de Walker, Texas Ranger murió acompañado de sus seres queridos y en paz. Sus familiares solicitaron respeto a la privacidad sobre las circunstancias de su fallecimiento.

“Para el mundo era un símbolo de fuerza y disciplina; para nosotros, era el corazón de la familia”, expresó el mensaje.

Tras conocerse la noticia, figuras del cine de acción como Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme reaccionaron con mensajes de admiración y respeto, destacando su legado dentro y fuera de la pantalla.

Nacido como Carlos Ray Norris en Oklahoma, el actor encontró su vocación en las artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que lo llevó a convertirse en campeón de karate y posteriormente en instructor de celebridades.

Su salto a la fama llegó tras su participación junto a Bruce Lee en El dragón, consolidando una carrera que lo posicionó como uno de los rostros más reconocidos del cine de acción en las décadas de 1980 y 1990.

A lo largo de su trayectoria, Norris construyó una imagen de dureza y disciplina que trascendió la pantalla, convirtiéndose en un referente cultural e incluso en protagonista de innumerables memes y referencias populares.

Su legado permanece como uno de los más influyentes dentro del cine de acción y las artes marciales a nivel mundial.