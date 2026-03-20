Vuelve la emoción del fútbol infantil y juvenil con la Super Liga Claro 2026 

La espera ha terminado. Regresa la SUPER LIGA CLARO 2026, el torneo de fútbol infantil y juvenil que ha marcado a generaciones de niños, niñas y jóvenes atletas, y, que este año reunirá nuevamente a más de 800 participantes con un solo objetivo: vivir su pasión por el fútbol y demostrar que “no hay que esperar a ser grandes, para ser grandes.”

La convocatoria de este año espera la participación de equipos masculinos y femeninos en las siguientes categorías:

U-13 (de 10 a 13 años): 30 equipos masculinos y 10 femeninos.

U-17 (de 14 a 17 años): 30 equipos masculinos y 10 femeninos.

Cada equipo está conformado por un mínimo de 8 y un máximo de 10 jugadores. Los partidos se jugarán en las canchas del Complejo Deportivo FESA Guazapa.

“Desde Claro El Salvador seguimos apostando por el deporte como una herramienta poderosa para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. La SUPER LIGA CLARO es un espacio donde se fomenta el compañerismo, la disciplina, el esfuerzo y la alegría del juego limpio. Invitamos a los equipos a que se inscriban, y se preparen para el arranque de esta fiesta deportiva”, expresó Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

Los campeones nacionales de cada categoría tendrán la oportunidad de representar a El Salvador en la Final Internacional que se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala, compitiendo contra selecciones de otros países de la región en una experiencia única de fútbol, cultura y amistad.

En la edición internacional de 2025, El Salvador se coronó campeón en la categoría U17 masculino, gracias al esfuerzo y la entrega de sus representantes en la categoría juvenil, quienes se alzaron con la victoria en la gran final de la SUPER LIGA CLARO INTERNACIONAL, celebrada en Costa Rica. Su constancia, trabajo en equipo y pasión por el fútbol demostraron el alto nivel del talento salvadoreño en la región.

“Con más de 10 años de historia, la SUPER LIGA CLARO se ha consolidado como un semillero de talento nacional y una vitrina para que las nuevas generaciones de futbolistas vivan la emoción del deporte al más alto nivel”, enfatizó el Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

Las fechas claves que se deben considerar para esta temporada son:

FECHAS CLAVE 2026 Inauguración de Fase local Sábado 25 de abril Cierre de Fase Local Sábado 13 de junio

Invitamos a todos los equipos interesados en ser parte de Super Liga Claro, a que se inscriban y participen de esta gran fiesta deportiva. Para más información puede visitar www.superligaclaro.com, y no se queden de ser parte del torneo que inspira a ser grandes desde pequeños.