Extinguen incendio estructural en Barrio Lourdes

Equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos informaron que la situación ha sido controlada en un incendio estructural en Barrio Lourdes y que no existe riesgo de propagación del fuego en la zona afectada.
No obstante, las autoridades mantienen presencia en el lugar, donde continúan con labores de remoción de escombros y la liquidación de focos aislados, con el objetivo de prevenir una posible reignición.
«Emergencia controlada. No existe riesgo de propagación. Continuamos con labores de remoción de escombros y liquidación de focos aislados de fuego para evitar reignición», manifestó el Cuerpo de Bomberos.
Estas acciones forman parte del protocolo de seguridad para garantizar que el incidente no vuelva a activarse y evitar riesgos para la población.
🚨Trabajamos desde puntos estratégicos para contener y confinar el fuego, evitando su propagación.
📍34.ª Avenida Norte, barrio Lourdes, San Salvador. pic.twitter.com/VWaRt7CRZD— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) March 20, 2026