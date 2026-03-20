Extinguen incendio estructural en Barrio Lourdes

Equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos informaron que la situación ha sido controlada en un incendio estructural en Barrio Lourdes y que no existe riesgo de propagación del fuego en la zona afectada.

No obstante, las autoridades mantienen presencia en el lugar, donde continúan con labores de remoción de escombros y la liquidación de focos aislados, con el objetivo de prevenir una posible reignición.

«Emergencia controlada. No existe riesgo de propagación. Continuamos con labores de remoción de escombros y liquidación de focos aislados de fuego para evitar reignición», manifestó el Cuerpo de Bomberos.

Estas acciones forman parte del protocolo de seguridad para garantizar que el incidente no vuelva a activarse y evitar riesgos para la población.