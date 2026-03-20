Capturan a hombre con droga y vehículo en colonia Miramonte, San Salvador

Por
Dennis Leiva
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En el marco de un operativo conjunto con la Fuerza Armada, autoridades capturaron a Noel Alexander Hernández Escobar, de 30 años, en la colonia Miramonte, en el distrito de San Salvador.

El procedimiento se desarrolló específicamente en la calle Sisimiles y pasaje Chaparrastique, donde al detenido se le incautaron cuatro paquetes de marihuana, porciones de cocaína, dos teléfonos celulares y un vehículo.

«Como parte del trabajo conjunto con la FUERZA ARMADA en la colonia Miramonte, calle Sisimiles y pasaje Chaparrastique, distrito de San Salvador, capturamos a Noel Alexander Hernández Escobar, de 30 años», dijo la PNC.

De acuerdo con el informe oficial, Hernández Escobar será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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