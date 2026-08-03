Presidente y Magistrados CCR supervisan el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa, el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek, y el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, supervisaron el desarrollo del Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, que la institución ejecuta durante el período vacacional para verificar el uso adecuado de los bienes del Estado y fortalecer la protección de los recursos públicos.

Los funcionarios supervisaron los puntos de control instalados en la carretera a Comalapa y en la carretera al Puerto de La Libertad, donde los equipos de auditoría con apoyo de gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), verifican que los vehículos nacionales que transitan por estas vías sean utilizados conforme a la normativa vigente.

El presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, explicó que los equipos de auditoría verifican el cumplimiento de los principales requisitos establecidos para la utilización de los vehículos nacionales. «Estamos verificando que cada vehículo cuente con una misión oficial debidamente justificada, que esté identificado con el logotipo institucional y que su documentación se encuentre vigente y en regla. Estas acciones fortalecen la transparencia y previenen el uso inadecuado de los bienes del Estado», afirmó el presidente Sosa.

Por su parte, el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek, destacó el despliegue institucional durante el período vacacional, que en un principio se anunció sería con 60 auditores se robusteció con más personal operativo.»

El Plan de Fiscalización se desarrolla del 1 al 6 de agosto con el despliegue de 78 auditores en puntos estratégicos del país, reafirmando el compromiso de la Corte de Cuentas de proteger los recursos públicos mediante una fiscalización oportuna y cercana a la ciudadanía”, dijo el magistrado Bendek.

En tanto, el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, reiteró el compromiso de la institución de velar por el uso responsable de los bienes públicos y envió un mensaje de confianza a la población salvadoreña. «Queremos transmitir tranquilidad a la población salvadoreña. La Corte de Cuentas continúa trabajando para garantizar que los bienes del Estado sean utilizados exclusivamente para fines oficiales y para fortalecer una cultura de buen uso de los recursos públicos en beneficio de todos», manifestó el magistrado Flores.

El Plan de Fiscalización se desarrolla con fundamento en los artículos 1 y 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, así como en el Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo de Combustible, normativa que faculta a la institución para ejercer el control y la fiscalización de los bienes públicos.

La Corte de Cuentas de la República mantiene activos los equipos de auditoría durante todo el período vacacional, con el propósito de fortalecerla vigilancia sobre el uso de los vehículos nacionales y contribuir a que los recursos públicos sean administrados con legalidad, transparencia y responsabilidad en beneficio de la población salvadoreña.