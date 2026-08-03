Familias aprenden a elaborar piscuchas durante el Festival Tradiciones en el Centro Histórico

Por
Steven Gúzman
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Esta tarde, las familias que visitan el Festival Tradiciones, desarrollado en el Centro Histórico de San Salvador, tienen la oportunidad de aprender a elaborar piscuchas, uno de los juegos tradicionales más representativos de la cultura salvadoreña.

La actividad busca mantener vivas las costumbres que han acompañado a varias generaciones y promover espacios de aprendizaje y convivencia durante las vacaciones agostinas.

Niños, jóvenes y adultos participan en la elaboración y elevación de piscuchas, compartiendo una tradición que forma parte de la identidad cultural del país.

La jornada se desarrolla en un ambiente familiar y de sana convivencia, como parte de la agenda cultural impulsada por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo la gestión del alcalde Mario Durán, durante las celebraciones de las fiestas agostinas.

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