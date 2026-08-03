Familias aprenden a elaborar piscuchas durante el Festival Tradiciones en el Centro Histórico

Esta tarde, las familias que visitan el Festival Tradiciones, desarrollado en el Centro Histórico de San Salvador, tienen la oportunidad de aprender a elaborar piscuchas, uno de los juegos tradicionales más representativos de la cultura salvadoreña.

La actividad busca mantener vivas las costumbres que han acompañado a varias generaciones y promover espacios de aprendizaje y convivencia durante las vacaciones agostinas.

Niños, jóvenes y adultos participan en la elaboración y elevación de piscuchas, compartiendo una tradición que forma parte de la identidad cultural del país.

La jornada se desarrolla en un ambiente familiar y de sana convivencia, como parte de la agenda cultural impulsada por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo la gestión del alcalde Mario Durán, durante las celebraciones de las fiestas agostinas.