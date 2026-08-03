Caballos de alta escuela cautivan a miles de asistentes durante el Desfile del Comercio

El espectáculo hípico de los caballos de alta escuela se convirtió en uno de los principales atractivos del Desfile del Comercio, realizado sobre la alameda Roosevelt, en el marco de las Fiestas Agostinas.

Los equinos llamaron la atención de los asistentes por su porte, disciplina y movimientos artísticos, resultado de su entrenamiento. Durante el recorrido, las exhibiciones reunieron a familias salvadoreñas y visitantes extranjeros que disfrutaron de las diferentes presentaciones.

Los asistentes también aprovecharon la oportunidad para acercarse a los caballos y tomarse fotografías, convirtiendo el espectáculo en uno de los momentos más destacados de la jornada.

De acuerdo con la información compartida, el evento contó con la participación de cientos de caballos de alta escuela, mientras que el espectáculo hípico reunió a más de 150 ejemplares durante las actividades desarrolladas en la capital.

El Desfile del Comercio congregó a miles de personas y se desarrolló como parte de la programación de las Fiestas Agostinas, que incluyen actividades culturales, artísticas, recreativas y tradicionales en distintos puntos de San Salvador.