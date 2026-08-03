La Selecta Femenina retoma los entrenamientos y se prepara para enfrentar a México en semifinales

La Selección Mayor Femenina de El Salvador regresó a los entrenamientos luego de vencer a Costa Rica y asegurar su clasificación a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo dirigido por Eric Acuña realizó una jornada de recuperación física y trabajos tácticos, con el objetivo de preparar el próximo compromiso ante la selección de México.

La Azul y Blanco enfrentará al conjunto mexicano este martes a las 3:00 de la tarde, hora de El Salvador, en el estadio Moca 85, en un encuentro que definirá a uno de los finalistas del torneo.

El Salvador llega a esta instancia tras imponerse 1-0 a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos, resultado que le permitió avanzar a las semifinales y continuar en la lucha por las medallas.

La selección nacional buscará mantener el buen desempeño mostrado durante la competencia y conseguir el triunfo que le otorgue un boleto a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.