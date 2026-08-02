Marina Spadoni conquista el oro e impone récord en los 50 metros mariposa de Santo Domingo 2026

La nadadora salvadoreña Marina Spadoni conquistó la medalla de oro en la prueba de 50 metros mariposa de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de establecer un nuevo récord en la historia de la competencia.

La atleta, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, registró un tiempo de 26.38 segundos en la final, superando la marca anterior de 26.46 segundos, que pertenecía a la nadadora bahameña Arianna Vanderpool y se mantenía vigente desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014.

La competencia tuvo una final cerrada, en la que la dominicana Jianna Amores obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 26.41 segundos, mientras que la mexicana Celia Pulido se quedó con el bronce al registrar 26.51 segundos.

Con este resultado, Marina Spadoni suma una nueva medalla de oro para El Salvador y deja su nombre en la historia de la justa multideportiva regional al establecer una nueva marca en los 50 metros mariposa.

La actuación de la nadadora representa otro importante logro para la delegación salvadoreña en Santo Domingo 2026, donde los atletas nacionales continúan sumando medallas y destacando en diferentes disciplinas.