Adolescente de 16 años es detenido tras ser señalado de hurtar dinero de una vivienda en Chalchuapa

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que un adolescentes ingresó a una vivienda en la colonia San José, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, y hurtó dinero en efectivo cuando el propietario salió a hacer unas compras.

Aparentemente a madre de la víctima lo reconoció ya que el detenido aún se encontraba en la casa cuando ella iba entrando, sin embargo huyó. Tras recibir la denuncia, la PNC inicio la búsqueda, ubicándolo en la colonia Buena Vista, del mismo distrito.

Al momento de la captura se le incautó más de mil dólares en efectivo, lo identificaron como Edwin B., de 16 años de edad.

Será remitido por allanamiento de morada y hurto.