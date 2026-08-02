Capturan a cinco sujetos por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas

El Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, reporto que tras un trabo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron órdenes como parte de la operación “Génesis”.
Que permitieron la captura de cinco sujetos por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, se trata de:
Kattia María Hernández Salazar
Jorge Alberto Pineda Ponce
José Mauricio Moreno Zapata
Brayan Alexander García Martínez
Wendy Yamileth Pineda López
Como resultado del procedimiento, se incautó marihuana, cocaína y metanfetaminas, un revólver, 13 aparatos telefónicos y $395 en efectivo.
«No vamos a permitir que sigan ensuciando a nuestra sociedad con el veneno de las drogas. Nuestro trabajo es firme y contundente, vamos tras todo aquel delincuente que no ha entendido esto,» destacó Gustavo Villatoro.