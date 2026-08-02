Terror CIFCO regresa a Fenadesal con su séptima edición “El Contacto”

Los amantes del terror tendrán una nueva opción de entretenimiento durante las vacaciones agostinas con el regreso de Terror CIFCO, que celebrará su séptima edición bajo el nombre “El Contacto”.

Del 31 de julio al 9 de agosto de 2026, las instalaciones de Fenadesal, en San Salvador, se transformarán en un recorrido inmersivo inspirado en películas, videojuegos y elementos de la ciencia ficción, con personajes y escenarios diseñados para poner a prueba los nervios de los asistentes.

La experiencia incluirá efectos especiales, ambientaciones temáticas y encuentros inesperados con personajes del género del terror, quienes serán parte de un recorrido cargado de suspenso, sobresaltos y adrenalina.

Las actividades iniciaron el viernes 31 de julio, con un horario de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche. Del sábado 1 al domingo 9 de agosto, el evento estará abierto de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

Las entradas están disponibles a través de Smart Ticket Latam. El costo del boleto general es de $1.50, mientras que los niños menores de seis años y las personas mayores de 60 años podrán ingresar de forma gratuita.

Terror CIFCO se suma a las diferentes actividades programadas durante las vacaciones agostinas, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para familias y grupos de amigos que buscan vivir una experiencia diferente en San Salvador.