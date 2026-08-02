Unidad Médica Aeroportuaria fortalece los servicios Family Friendlydel Aeropuerto Internacional de El Salvador

Como parte de los servicios que ofrece el Aeropuerto Internacional de El Salvador para brindar una experiencia de viaje más segura, cómoda y accesible, la Unidad Médica Aeroportuaria (UMA) se mantiene disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender cualquier emergencia médica que pueda presentarse dentro de las instalaciones.

Este servicio forma parte de la oferta Family Friendly del aeropuerto, que busca acompañar a las familias durante todo su recorrido, poniendo a su disposición atención médica inmediata para pasajeros, empleados, visitantes y usuarios en general.

La UMA está integrada por un equipo multidisciplinario conformado por médicos y enfermeras, para garantizar la disponibilidad permanente de personal sanitario y una respuesta oportuna ante cualquier incidente.

El equipo médico cuenta con la unidad móvil destinada a la movilización rápida dentro de la terminal de pasajeros, además de un maletín de primeros auxilios equipado con medicamentos, insumos médicos y equipo para atención prehospitalaria y soporte vital, lo que permite iniciar el tratamiento desde el primer contacto con el paciente.

Como parte de su capacidad operativa, el aeropuerto dispone de nueve Desfibriladores Externos Automático, distribuidos estratégicamente en salas de espera, áreas de chequeo y migración, así como de un compresor torácico mecánico para maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), fortaleciendo la respuesta ante emergencias cardiovasculares.

Asimismo, la Unidad Médica cuenta con una clínica equipada con consultorio, área de curaciones, monitores de signos vitales, medicamentos e insumos médicos para estabilizar y atender a los pacientes antes de definir su alta médica o, si la condición lo requiere, su traslado a un centro hospitalario. Para ello, el aeropuerto dispone de tres ambulancias destinadas al transporte oportuno de pacientes que necesiten atención especializada fuera de las instalaciones.

La atención de emergencias se desarrolla mediante un protocolo coordinado entre la Unidad Médica Aeroportuaria y las diferentes dependencias del aeropuerto, permitiendo una respuesta organizada desde la notificación del incidente hasta la atención y resolución de cada caso.

Con este servicio permanente, el Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa fortaleciendo su compromiso de ofrecer instalaciones seguras y una atención integral para todos sus usuarios, especialmente para las familias que viajan durante las diferentes temporadas del año, consolidando su oferta de servicios Family Friendly.