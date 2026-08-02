Aeropuerto Internacional de El Salvador supera los 3 millones de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa fortaleciendo su operación al superar los 3 millones de pasajeros atendidos a finales de julio de 2026, reflejando el dinamismo de la conectividad aérea y la confianza de miles de viajeros que utilizan la terminal.

En este mismo período, el aeropuerto ha registrado más de 26 mil operaciones de vuelos de pasajeros, manteniendo un flujo constante de conexiones internacionales. Asimismo, la terminal ha movilizado más de 22.5 millones de kilogramos de carga, contribuyendo al desarrollo del comercio y la logística del país.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la operación aeroportuaria, impulsado por las inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de los servicios, que permiten ofrecer una atención más eficiente, segura y de calidad a pasajeros, aerolíneas y operadores logísticos.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas para responder al crecimiento del tráfico aéreo y seguir ofreciendo servicios que impulsen la conectividad del país.