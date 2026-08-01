SívarLand 2026 abre sus puertas y da inicio a la diversión durante las Fiestas Agostinas

SívarLand 2026 ya abrió sus puertas y cientos de salvadoreños y visitantes comenzaron a disfrutar de las diferentes atracciones del parque de diversiones, uno de los principales espacios recreativos de las Fiestas Agostinas.

Juegos mecánicos, entretenimiento y actividades para toda la familia forman parte de la experiencia que se vive en este espacio, creado para que niños, jóvenes y adultos disfruten de las celebraciones patronales en honor al Divino Salvador del Mundo.

La apertura de SívarLand marca el inicio de varios días de diversión y convivencia familiar durante las festividades. El parque es una iniciativa impulsada por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo la gestión del alcalde Mario Durán, con el objetivo de ofrecer opciones de entretenimiento a salvadoreños y turistas.

Las actividades continuarán durante las Fiestas Agostinas, con una programación que busca reunir a las familias y brindar espacios de recreación para los visitantes.