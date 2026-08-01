Derrumbe en obra de construcción deja una persona fallecida y dos lesionadas en Santa Elena

Un derrumbe registrado en una obra de construcción ubicada en el sector de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y dos lesionadas.

Equipos de diferentes instituciones de primera respuesta se encuentran trabajando de manera coordinada para atender la emergencia, brindar asistencia a las personas afectadas y asegurar el área.

Las autoridades continúan en el lugar realizando las labores correspondientes, mientras se recopila información sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

La información se mantiene en desarrollo y se espera que las autoridades amplíen los detalles conforme avancen las labores de atención e investigación.