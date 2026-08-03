Dos jóvenes son detenidos por transportar material pirotécnico sin la documentación requerida en La Palma

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de dos jóvenes que transportaban 100 sacos con material utilizado para la elaboración de productos pirotécnicos, sin contar con la documentación requerida por la ley.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular instalado en el distrito de La Palma, Chalatenango Norte, donde agentes policiales intervinieron un camión en el que se conducían los dos sujetos.

Tras realizar una inspección al vehículo, las autoridades localizaron los sacos con el material, cuya procedencia y transporte no pudieron ser respaldados con la documentación correspondiente, según informó la institución.

Los detenidos fueron identificados como:

Jefri Bianey Pérez Mejía , de 23 años.

, de 23 años. David Nahúm García López, de 18 años.

Ambos serán remitidos por el delito de contrabando de mercadería, de acuerdo con el reporte de la PNC.

Las autoridades continuarán con las investigaciones y el proceso correspondiente para determinar el origen y destino del material incautado.