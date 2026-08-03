Mujer muere tras ser atacada con arma blanca en Santa Ana, según la PNC

Una mujer de aproximadamente 30 años fue asesinada tras ser lesionada con arma blanca, presuntamente por su compañero de vida, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho fue reportado en Santa Ana, Santa Ana Centro. De acuerdo con la institución, equipos de la Policía de Inteligencia, Investigaciones y del protocolo de resolución de homicidios trabajan en el caso para identificar y capturar al responsable.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre la identidad de la víctima. La investigación continúa en desarrollo.