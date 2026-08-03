CAM San Salvador realiza operativo para prevenir cobros ilegales de parqueo en los alrededores de SívarLand

Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador realizaron un operativo en los alrededores del parque de diversiones SívarLand para verificar y prevenir cobros ilegales por estacionamiento.

La medida forma parte de las acciones implementadas por la Alcaldía de San Salvador Centro con el objetivo de evitar prácticas irregulares que puedan afectar a las personas que visitan el parque durante las festividades agostinas.

De acuerdo con la información compartida, los agentes realizaron recorridos en los contornos de SívarLand como parte de las medidas de seguridad impulsadas por la administración municipal, encabezada por el alcalde Mario Durán, para brindar mayor protección y seguridad a los visitantes.