Anuncian viernes con ambiente caluroso y probabilidad de lluvias en zonas montañosas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que El Salvador finalizará la semana con un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, durante las horas de la tarde y noche existe probabilidad de lluvias en sectores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en la franja norte del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada ante las altas temperaturas y tomar precauciones en las zonas donde podrían registrarse precipitaciones.