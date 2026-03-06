Trump liderará cumbre “Escudo de las Américas” con líderes aliados del hemisferio en Florida

Por: Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este sábado 7 de marzo la cumbre internacional “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), un encuentro que reunirá en la ciudad de Doral, en el estado de Florida, a líderes y aliados estratégicos del hemisferio occidental con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, migración y lucha contra el crimen organizado. ￼

Según informó el Departamento de Estado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acompañará al mandatario en la reunión de alto nivel, en la que Washington espera consolidar una alianza hemisférica enfocada en “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. ￼

La Casa Blanca adelantó que el encuentro servirá para impulsar estrategias conjuntas contra la injerencia extranjera, las pandillas y cárteles criminales, el narcoterrorismo y la migración irregular, temas que actualmente ocupan un lugar central en la agenda de seguridad de la administración Trump. ￼

La cumbre reunirá a jefes de Estado y representantes de al menos una docena de países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

De acuerdo con reportes de prensa, el encuentro busca fortalecer la cooperación entre gobiernos considerados aliados estratégicos de Washington en la región. Sin embargo, algunos de los países más grandes de América Latina —como México, Brasil y Colombia— no figuran entre los participantes confirmados. ￼

Seguridad regional en el centro del debate

La iniciativa “Shield of the Americas” forma parte de una nueva estrategia de seguridad regional promovida por la administración Trump, que busca reforzar la coordinación entre gobiernos del hemisferio frente a amenazas como el narcotráfico, las redes criminales transnacionales y la migración irregular. ￼

El encuentro se realizará en el complejo Trump National Doral Miami, un reconocido centro turístico y de conferencias ubicado en el sur de Florida, que en los últimos años ha sido sede de varios eventos políticos y diplomáticos de alto nivel. ￼

Se espera que durante la cumbre los líderes participantes discutan acuerdos de cooperación en seguridad, intercambio de información y acciones coordinadas para combatir los cárteles de droga y fortalecer el control fronterizo en el continente. ￼

La reunión en Doral será una de las primeras grandes citas internacionales convocadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, y podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe.