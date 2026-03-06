TSE presenta fechas del Calendario Electoral, respecto a las elecciones internas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizó un recordatorio a los partidos políticos que deben cumplir con los plazos establecidos en el Calendario Electoral, respecto a sus elecciones internas.
«En cumplimiento a la ejecución del calendario electoral 2027 para sufragio en el territorio nacional y de conformidad a la actividad número seis denominada “Convocatoria y Realización de Elecciones Internas de Partidos Políticos para elegir candidaturas 2027”, dijo el Tribunal.
La última fecha para realizar la convocatoria a elecciones internas para elegir candidaturas 2027 es el 07 de abril de 2026, y tendrán como última fecha para celebrar las referidas internas el 29 de julio de 2026, las cuales deberán realizarse conforme a la legislación vigente y la regulación interna de cada instituto político.
«En las Elecciones 2027, esa identidad que nos define dentro y fuera de nuestras fronteras se transforma en participación. Cada salvadoreño, desde cualquier parte del mundo, tiene la oportunidad de decidir el rumbo del país» dijo la TSE.
«En las Elecciones 2027, esa identidad que nos define dentro y fuera de nuestras fronteras se transforma en participación. Cada salvadoreño, desde cualquier parte del mundo, tiene la oportunidad de decidir el rumbo del país» dijo la TSE.