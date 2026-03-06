TSE presenta fechas del Calendario Electoral, respecto a las elecciones internas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizó un recordatorio a los partidos políticos que deben cumplir con los plazos establecidos en el Calendario Electoral, respecto a sus elecciones internas.

«En cumplimiento a la ejecución del calendario electoral 2027 para sufragio en el territorio nacional y de conformidad a la actividad número seis denominada “Convocatoria y Realización de Elecciones Internas de Partidos Políticos para elegir candidaturas 2027”, dijo el Tribunal.

La última fecha para realizar la convocatoria a elecciones internas para elegir candidaturas 2027 es el 07 de abril de 2026, y tendrán como última fecha para celebrar las referidas internas el 29 de julio de 2026, las cuales deberán realizarse conforme a la legislación vigente y la regulación interna de cada instituto político.

«En las Elecciones 2027, esa identidad que nos define dentro y fuera de nuestras fronteras se transforma en participación. Cada salvadoreño, desde cualquier parte del mundo, tiene la oportunidad de decidir el rumbo del país» dijo la TSE.