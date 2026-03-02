Capturan a hombre quien presuntamente agredió a su compañera de vida en Cojutepeque

Un hombre fue capturado en las últimas horas por la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que en redes sociales circulara un video en el que se le señalaba de agredir físicamente a su compañera de vida en Cojutepeque, Cuscatlán Sur.

Las autoridades informaron que el procedimiento se realizó en la colonia Las Delicias del mismo municipio, donde equipos policiales ubicaron y detuvieron al sospechoso.

El detenido fue identificado como Jonathan Mauricio García Rivas, de 32 años de edad, quien aparece en la grabación que generó indignación entre usuarios de plataformas digitales.

De acuerdo con el reporte oficial, García Rivas será remitido por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones correspondientes.