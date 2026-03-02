El Salvador apaliza a Belice en clasificatorio CONCACAF Sub-20

La Selecta suma su cuarta victoria consecutiva en el clasificatorio de la CONCACAF. El cuadro salvadoreño destrozó 7-0 a Belice siendo la única escuadra en su grupo en mantener el primer lugar con una racha invicta.
𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨. ¡Cuarta victoria consecutiva! 👊🏼⚽️— La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 2, 2026
🇸🇻 7-0 🇧🇿#Elsalvador #concacaf #Sub20 pic.twitter.com/i8OjzPFhOq
El partido empezó con el festín de goles de parte de El Salvador desde antes de los 10 minutos. al 9′ Christian Corea firmó el 1-0, el segundo tanto vino con un gol en propia puerta y Johann Ortiz puso el tercer tanto antes de terminar el primer tiempo
Para el segundo tiempo Johann Ortíz anotó su doblete y el 4-0 a favor de El Salvador, mientras que William Cabrera sumo el 5-0 al 78′, Jonathan Aguirre el 6-0 al 88′ y Gabriel Arnold sentenció el 7-0 al 90+2′.
Con este resultado La Selecta se coloca como líder indiscutible en la tabla de posiciones con 12 puntos, seguido por Surinam con 9 unidades.
📊 Tabla de posiciones – Grupo A— La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 2, 2026
Así queda el Grupo A luego de la cuarta jornada del Clasificatorio CONCACAF Sub-20 Nicaragua 2026. 🇸🇻⚽️#LaSelecta #Sub20 #Concacaf pic.twitter.com/YQDE9dDn6z