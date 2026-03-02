El Salvador apaliza a Belice en clasificatorio CONCACAF Sub-20

La Selecta suma su cuarta victoria consecutiva en el clasificatorio de la CONCACAF. El cuadro salvadoreño destrozó 7-0 a Belice siendo la única escuadra en su grupo en mantener el primer lugar con una racha invicta.

El partido empezó con el festín de goles de parte de El Salvador desde antes de los 10 minutos. al 9′ Christian Corea firmó el 1-0, el segundo tanto vino con un gol en propia puerta y Johann Ortiz puso el tercer tanto antes de terminar el primer tiempo

Para el segundo tiempo Johann Ortíz anotó su doblete y el 4-0 a favor de El Salvador, mientras que William Cabrera sumo el 5-0 al 78′, Jonathan Aguirre el 6-0 al 88′ y Gabriel Arnold sentenció el 7-0 al 90+2′.

Con este resultado La Selecta se coloca como líder indiscutible en la tabla de posiciones con 12 puntos, seguido por Surinam con 9 unidades.