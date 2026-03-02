Detienen a hombre que presuntamente asesino a una persona

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Héctor Carrillo Osorio quien en Metapán presuntamente cometió un homicidio, luego de sospechar que la víctima le estaba haciendo trampa en un juego de naipes.

«Reportamos un homicidio en Metapán, Santa Ana Norte. La víctima es un hombre quien había estado bebiendo alcohol con otro sujeto, este lo lesionó con un objeto contundente falleciendo en el lugar», dijo la PNC.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC, Osorio confesó que lo lesionó porque sospechaba que el fallecido le había hecho trampa durante un juego de naipes en el que le había ganado $240.

