Shakira rompe récord en el Zócalo con 400 mil personas en CDMX

La artista colombiana Shakira hizo historia al reunir a aproximadamente 400 mil personas en el Zócalo capitalino, consolidando uno de los conciertos más multitudinarios realizados en la capital mexicana.

El evento, que formó parte de su gira internacional, convirtió la Plaza de la Constitución en un mar de luces y euforia colectiva, con asistentes que comenzaron a llegar desde tempranas horas para asegurar un lugar privilegiado frente al escenario.

Además del impacto musical y cultural, el espectáculo generó una importante derrama económica para la Ciudad de México, beneficiando a sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio informal en el Centro Histórico.

Con este concierto masivo, Shakira reafirma su poder de convocatoria en América Latina y suma un nuevo hito a su carrera artística, dejando claro que su conexión con el público sigue más fuerte que nunca.