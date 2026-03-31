El Real Madrid vuelve al trabajo en una semana clave de la temporada

Madrid, 31 mar (EFE).- El Real Madrid regresó este martes a los entrenamientos tras el parón internacional y todavía sin varios de los jugadores convocados con sus respectivas selecciones, que regresarán a la Ciudad Deportiva de Valdebebas a partir de este miércoles, en una semana clave para el futuro del equipo.

El entrenador del primer equipo madridista, Álvaro Arbeloa, tiró de cantera para completar la sesión de este martes por la tarde, en la vuelta al trabajo del conjunto merengue, que este sábado visitará el estadio de Son Moix para medirse al Mallorca en la trigésima jornada de LaLiga EA Sports.

Los internacionales Huijsen (España), Mbappé, Camavinga y Tchouaméni (Francia), Bellingham (Inglaterra), Rüdiger (Alemania), Alaba (Austria), Vinícius (Brasil), Valverde (Uruguay), Mastantuono (Argentina), Brahim (Marruecos) Arda Güler (Turquía), Gonzalo (España sub-21) y Thiago Pitarch (España sub-19) continúan con sus respectivas selecciones sin ningún tipo de molestia física.

Arbeloa diseñó activaciones y rondos sobre el césped para más tarde llevar a cabo ejercicios de posesión con finalización en porterías pequeñas y una serie de partidos, según informa el Real Madrid.

El centrocampista Dani Ceballos realizó el entrenamiento al completo, mientras que Ferland Mendy se ejercitó en solitario sobre el césped.

No lo hicieron el portero belga Thibaut Courtois, afectado por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, ni el delantero brasileño Rodrygo Goes, rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Tras el partido en Mallorca, el conjunto blanco jugará en una semana el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Bernabéu frente al Bayern de Múnich. EFE

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