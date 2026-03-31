Inspeccionan comercios en Tamanique para garantizar seguridad a turistas en zona costera

Este martes, el subdirector de Protección Civil de El Salvador, Fermín Pérez, y el subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez, supervisaron inspecciones en distintos comercios ubicados en el distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa.

La jornada inició en Restaurante La Bocana, en Playa El Tunco, como parte de un dispositivo orientado a garantizar vacaciones seguras para turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona.

Entre las medidas verificadas en los establecimientos se encuentran el sistema eléctrico, instalaciones de gas, estado y vigencia de extintores, así como la aplicación de protocolos preventivos ante posibles emergencias.

“Estamos realizando una serie de visitas técnicas a diferentes áreas recreativas, restaurantes, parques y lagos con el propósito de verificar el nivel de preparación que tienen los administradores de estos lugares. La preparación tiene que ver con organización, recursos y conocimiento. En cuanto a recursos, si cuentan con extintores, botiquines, férulas, entre otros, que les permitan atender cualquier eventualidad dentro de sus instalaciones”, explicó el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez.