FESFUT anuncia la nueva estructura RedDFUT

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció la creación de la Red Departamental de Desarrollo del Fútbol (RedDFUT), una nueva estructura que sustituirá a las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFAS) y que buscará fortalecer el desarrollo del fútbol en todo el país.

La iniciativa contempla la creación de 14 organizaciones, una en cada departamento, encargadas de coordinar el desarrollo del fútbol infantojuvenil y comunitario.

Cada RedDFUT contará con una estructura mínima de gestión integrada por un administrativo y un coordinador deportivo, además de oficinas, equipo tecnológico, material deportivo y capacitación para entrenadores, árbitros y personal.

Categorías de competencia

Las redes departamentales impulsarán torneos en distintas categorías de formación, entre ellas:

Baby fútbol (6 a 10 años) – categoría mixta

– categoría mixta Sub-13, Sub-15 y Sub-17 – masculino y femenino

– masculino y femenino Primera Aficionado (categoría de ascenso)

(categoría de ascenso) Sub-23, Sub-22 y Sub-21 en etapas progresivas

en etapas progresivas Categoría libre

Cada departamento organizará torneos Apertura y Clausura, y al finalizar el Apertura se conformarán selecciones departamentales que competirán en torneos nacionales por categoría y rama.

Integración de equipos

Las RedDFUT podrán integrar equipos provenientes de:

Escuelas de fútbol

Academias

Clubes comunitarios

Equipos del programa La Liga Valores y Oportunidad

Otros proyectos formativos

Apoyo institucional

La FESFUT brindará apoyo logístico que incluirá arbitraje, balones, transporte, uniformes, premiación y logística para facilitar la participación y reducir costos.

Además, en conjunto con el INDES, se implementará el programa Red INDES Pro Talent, enfocado en la formación de entrenadores y el fortalecimiento del fútbol formativo. Inicialmente se otorgarán 400 becas de capacitación distribuidas en las diferentes zonas del país.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan organizar el fútbol desde las bases, detectar talento en todo el territorio y generar más oportunidades para niños, jóvenes y mujeres en el deporte.