Fesfut separa a tres jugadores de la Selecta Sub-20 por acto de indisciplina en Nicaragua

En plena concentración en Nicaragua, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) confirmó la noche del sábado la separación de tres futbolistas de la Selección Sub-20 de El Salvador por un acto de indisciplina, cuyo detalle no fue revelado oficialmente.

A través de un comunicado, el ente federativo informó que los jugadores apartados son el volante Brandon Ramírez, del Juventud Independiente; Gerson Robles, del Municipal Limeño; y Eric Velásquez, del New York Red Bulls.

Según la Fesfut, los tres futbolistas regresaron de inmediato a El Salvador y quedaron descartados para los dos últimos compromisos del combinado nacional en el certamen, frente a Belice y Surinam.

PUEDES VER:

De los jugadores sancionados, Gerson Robles es el único que había logrado marcar en el torneo, aportando un gol en la fase actual. Brandon Ramírez, por su parte, había tenido participación como titular en un par de encuentros, lo que supone una baja sensible en la zona media del equipo. Velásquez también había formado parte de la rotación del plantel durante la concentración.

La decisión se produce en un momento clave de la competencia, donde la Selecta Sub-20 busca consolidar su rendimiento colectivo y asegurar resultados positivos en la recta final.

Postura oficial y próximos pasos

En el comunicado, la Fesfut no brindó detalles específicos sobre la naturaleza del acto de indisciplina, limitándose a señalar que la medida responde al reglamento interno de selecciones nacionales y a la política de disciplina que rige las concentraciones oficiales.

El director técnico, Eric Dowson Prado, presentará un informe detallado ante el Comité Ejecutivo de la federación una vez concluido el torneo, donde se evaluarán los hechos y posibles medidas adicionales.

La decisión de separar a los tres jugadores envía un mensaje claro sobre la prioridad de mantener el orden y la disciplina dentro de los procesos formativos de selecciones juveniles. En torneos internacionales, donde los planteles representan al país, la conducta fuera y dentro de la cancha es considerada un pilar fundamental del proyecto deportivo.

Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá reorganizar su esquema para encarar los compromisos restantes ante Belice y Surinam, con un grupo reducido pero enfocado en cerrar la competencia de la mejor manera posible.

La Selecta Sub-20 continúa su concentración en Nicaragua con la mirada puesta en sumar puntos y sostener su competitividad, en medio de una situación que, sin duda, marca el entorno del equipo en esta etapa decisiva del torneo.