El final de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ incluye homenajes a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper tras sus muertes

Yana Grebenyuk | Yahoo!

‘Bridgerton’ concluyó la temporada 4 con homenajes a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper tras sus respectivas muertes.

La segunda parte de la serie regresó el jueves 26 de febrero, con una escena post créditos y un homenaje que decía: “En memoria amorosa de Nicholas Braimbridge, Tony Cooper”.

Según una campaña de GoFundMe creada por la directora de arte de Bridgerton, Alison Gartshore, Braimbridge falleció en mayo de 2025. No se especificó la causa de muerte de Braimbridge, quien fue artista escénico en ‘Bridgerton’ y su serie derivada, ‘Queen Charlotte’.

“Era un experto en acabados falsos, conocido por su exquisito trabajo en mármol y vetas de madera, conocimientos que acumuló a lo largo de años trabajando junto a diseñadores de interiores de altísimo nivel y, más recientemente, en las industrias cinematográfica y televisiva”, escribió Gartshore en la página de recaudación de fondos.

Agregó: “Trabajé muy de cerca con Nick y fue una parte integral de nuestro equipo del departamento de arte, además de ser un hombre encantador, divertido y carismático, un auténtico caballero. Todos los que lo conocieron lo adoraban y, como equipo, estamos muy afectados por su partida. Lo extrañaremos mucho”.

Cooper, por su parte, fue conductor de unidad tanto en ‘Bridgerton’ como en ‘Queen Charlotte’.

La primera temporada del exitoso drama de época se estrenó en 2020 con Daphne (Phoebe Dynevor) y Simon (Regé-Jean Page) como el centro de la historia. La serie de Netflix, basada en los libros de Julia Quinn, enfocó la historia de amor de Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley) dos años después.

Antes de que ‘Bridgerton’ regresara con Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan) como protagonistas, Netflix amplió el universo con la serie precuela Queen Charlotte, que se estrenó en 2023.

‘Queen Charlotte’ presentó el ascenso de la joven reina Charlotte (India Amarteifio) a la prominencia y el poder tras intercambiar votos con el rey Jorge III (Corey Mylchreest).

Además de explorar a los personajes originalmente interpretados por Rosheuvel y James Fleet, quien dio vida al rey Jorge en la actualidad, ‘Queen Charlotte’ también se centró en la joven Lady Danbury (Arsema Thomas) y Violet Bridgerton (Connie Jenkins-Greig).

La cuarta temporada, por su parte, exploró el romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha). Netflix luego confirmó que la serie regresará para las temporadas 5 y 6, en las que Eloise (Claudia Jessie) y Phillip Crane (Chris Fulton) o Francesca (Hannah Dodd) y Michaela (Masali Baduza) serán los siguientes protagonistas.

“Estamos trabajando para poder estrenar las temporadas más rápido, pero filmarlas toma ocho meses y luego hay que editarlas y doblarlas a todos los idiomas”, explicó Brownell a The Hollywood Reporter en junio de 2024, acerca de dedicar tiempo a cada miembro de la familia Bridgerton. “La escritura también lleva mucho tiempo, así que vamos a un ritmo de aproximadamente dos años. Tratamos de acelerar, pero está más o menos en ese rango”.

Aunque algunos fans han expresado frustración porque las temporadas no siguen el orden de los libros, Quinn defendió la decisión.

“Con los libros, el cine o la televisión, hay diferentes necesidades… para que funcionen bien, y también fortalezas distintas”, le explicó a ‘Us’. “Ciertas cosas que funcionan muy bien en el libro, no necesariamente funcionan en la televisión. Y por eso uno de los cambios en la serie —y que era necesario— fue convertirla en algo más coral”.

‘Bridgerton’ está disponible actualmente en Netflix.