Paso perfecto y liderato en la mira

Bajo la dirección de Eric Acuña, el combinado nacional femenino tiene claro que cada partido representa un desafío distinto, pero el objetivo es invariable: crecer como equipo y liderar su grupo con autoridad.

“Todos los rivales son completamente diferentes y nos preparamos de manera distinta para cada uno, pero siempre estamos enfocados en el mejoramiento del equipo”, afirmó el estratega, dejando en evidencia una planificación meticulosa y adaptativa. La consigna es clara: competir con inteligencia, pero sin renunciar a la identidad.

Esa identidad, según el propio técnico, se construye desde la propuesta ofensiva. “Esta selección va a aprender atacando, porque si queremos ganar partidos y llegar a ser importantes, tenemos que ser positivos y proponer los encuentros”, subrayó. El equipo cuenta con un plantel compuesto en su totalidad por legionarias que militan en clubes de alto nivel internacional, donde asumen roles protagónicos. Para Acuña, la clave estará en gestionar ese talento y mantener siempre claros los objetivos.

Y el objetivo inmediato no admite medias tintas: “Queremos ganar y ser primeros del grupo. La exigencia que buscamos es ganar los tres partidos; queremos pasar invictos y terminar como líderes del grupo”, sentenció el seleccionador.

Dentro del campo, una de las voces de liderazgo es la de Victoria Meza, quien recientemente volvió a portar el gafete de capitana. “Fue una sorpresa. Me lo dijeron un día antes del partido contra Honduras y estoy muy agradecida con Brenda y con el profesor. Nosotros sabemos por qué, y eso me hizo feliz. Tenía tiempo de no usar el gafete, y me hizo recordar muy buenos momentos”, compartió con emoción.

En lo deportivo, Meza también dejó claro que el grupo ha sabido pasar la página tras la eliminatoria anterior. “Nos preparamos de forma diferente para cada partido, pero siempre con el objetivo de progresar. Honduras ya quedó atrás, esa eliminatoria ya pasó, y tomamos los errores que tuvimos para aprender de ellos, mejorar nuestro desempeño y lograr el objetivo de estar en el primer lugar del grupo”.

Más allá de la táctica y los resultados, la mediocampista resaltó la fortaleza del vestuario. La base de legionarias no solo aporta experiencia competitiva, sino también una conexión especial. “Somos como hermanas, y cada vez que regresamos nos da una inmensa alegría volver a vernos y compartir nuestras historias, cómo nos fue en nuestros equipos y poder jugar otra vez juntas. Ahora que tenemos el seguimiento que hemos esperado durante tanto tiempo, nos vemos prácticamente cada mes o cada dos meses, y esa química regresa mucho más fácil”.

Con ambición ofensiva, liderazgo renovado y un grupo unido dentro y fuera de la cancha, la Selección Mayor Femenina apunta alto. El mensaje es contundente: ganar, convencer y avanzar invictas hacia la cima del grupo.

La Seleccion Mayor Femenina se enfrentara a Barbados este domingo 01 de marzo en el Estadio Las Delicias, Santa Tecla. De obtener la victoria, la Selecta Femenina se mantendrian como líderes invictas de su grupo.