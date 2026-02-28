Trump dice que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, está muerto, confirma Israel

(AP) — Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque contra Irán el sábado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó al público iraní a “tomar el control de su destino” levantándose contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979.

Trump anunció posteriormente en redes sociales la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y afirmó que su fallecimiento representa «la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país». Irán no hizo comentarios inmediatos sobre su fallecimiento.

Anteriormente, Irán había respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel lanzando misiles y drones hacia Israel y bases militares estadounidenses en la región.

Algunos de los primeros ataques contra Irán parecieron impactar en las zonas aledañas a las oficinas de Jamenei. Se podía ver humo elevándose desde la capital como parte de los ataques que, según los medios iraníes, ocurrieron en todo el país. No quedó claro de inmediato si el líder de 86 años se encontraba en sus oficinas cuando ocurrió el ataque.

